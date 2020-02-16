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В Днепропетровской области рыбак провалился под лед и погиб

Сотрудникам ГосЧС не удалось его спасти.

В Днепропетровской области рыбак провалился под лед и погиб
Фото: https://dp.dsns.gov.ua/

В Днепропетровской области рыбак провалился под лед и погиб. Об этом сообщили в ГосЧС.

Трагедия произошла в полночь 16 февраля в селе Новое Заселье.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 15 метров от берега на глубине примерно 2 метра человек провалился под лед", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни 1955 года рождения из воды и доставили на берег.

Напомним, ранее в Запорожской области провалились под лед и утонули трое 5-летних детей. Врачам "скорой" не удалось их спасти.

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