В Днепропетровской области рыбак провалился под лед и погиб. Об этом сообщили в ГосЧС.

Трагедия произошла в полночь 16 февраля в селе Новое Заселье.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 15 метров от берега на глубине примерно 2 метра человек провалился под лед", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни 1955 года рождения из воды и доставили на берег.

Напомним, ранее в Запорожской области провалились под лед и утонули трое 5-летних детей. Врачам "скорой" не удалось их спасти.