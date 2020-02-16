Он поссорился со знакомой и решил выяснить отношения с помощью гранаты.

В Краматорске задержали мужчину, который пытался подорвать женщину с ребенком. Об этом 15 февраля сообщили в Нацполиции.

К правоохранителям поступило сообщение от жительницы Краматорска о том, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей. На место выехал наряд патрульной полиции Краматорска и Славянска, а также сотрудники спецподразделения патрульной полиции "ТОР".

"Полицейские поднялись в квартиру заявительницы. В это время мужчина, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеку и пригрозил всех подорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалась также жизнь девушки-подростка", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и взрывотехники.

Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры, его задержали.

Жителей квартиры эвакуировали, поскольку граната осталась лежать в гостинной.

Задержанным оказался житель Бахмутского района, ранее он поссорился со знакомой и решил выяснить отношения с помощью гранаты.

По факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове мужчина угрожал взорвать гранату у себя на работе. Он оказался ветераном ООС.