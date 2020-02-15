Иран не передаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ другим странам, - глава иранского МИД

Над расшифровкой самописцев сейчас никто не работает.

Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", по ошибке сбитого иранскими военными, но и передавать его правительствам других стран не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью, которое дал 14 февраля в Мюнхене американскому телеканалу NBC News.

Глава иранского МИДа, сославшись на нормы Международного воздушного права, отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского самолета, но признал, что Иран не сможет извлечь данные из "черных ящиков" без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран.

По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ.

"Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не предоставили нам программное обеспечение? Почему они не предоставили нам информацию?" - сказал он, отметив, что Иран, "больше, чем кто-либо другой", желает знать, что произошло на самом деле.

Зариф подчеркнул, что на данный момент над расшифровкой "черных ящиков" никто не работает.

На вопрос журналиста, пытается ли кто-то сейчас расшифровать информацию с черных ящиков, Зариф ответил: "Нет, нет. Мы не коснемся черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон".

Ранее страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном призвали Иран передать бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

Ранее сообщалось о готовности Ирана передать Украине или другому государству бортописцы самолета МАУ в случае, если не удастся их расшифровать.

Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

В то же время Франция готова помочь Украине в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.