Подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве арестовали на два месяца

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога подозреваемых в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве - Махаматиякуба Маматкадырова и Ермека Кудайназарова. Об этом сообщает Громадське.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокурор Маматкадырова отметил риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, уничтожения вещественных доказательств. Также прокурор отметил, что подозреваемый пытался скрыться.

По данным следствия, Маматкадыров является гражданином Кыргызстана, также у него обнаружили паспорт гражданина России на другое имя.

Адвокат подозреваемого просил отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что его подзащитный полностью признал свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. Также он добавил, что прокуратурой не доказаны риски, а подозреваемый не был судим, имеет жену и двоих детей.

Маматкадыров отметил, что является узбеком по национальности, постоянно проживает в Турции. В Украине жил около двух месяцев и якобы был туристом.

Также он подтвердил журналистам, что совершил это преступление.

Другой подозреваемый Ермек Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкодировим, чтобы убить Андрея Сотника. По словам адвоката, Кудайназаров не знал куда вез другого подозреваемого, а после хотел сообщить о преступлении.

Сам подозреваемый поддержал своего защитника и добавил, что проживал в Украине с ноября. Кудайназарову инкриминируют пособничество в умышленном убийстве.

Напомним, вечером 2 февраля во дворе дома на улице Саксаганского был убит житель Киева, пластический хирург одной из столичных клиник. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.