Зеленский предложил секторальное разведение сил на Донбассе

Для его реализации необходим круглосуточный доступ миссии ОБСЕ на оккупированные территории.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности рассказал об инициативе украинской стороны провести разведение сил на Донбассе по так называемому "секторальному принципу".

"В соответствии с ним, линия разграничения разбивается на сектора, осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ определит, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, войска и военная техника", - сказал Зеленский.

Подробнее о содержании этой инициативы Украина сообщит участников "нормандского формата" в ближайшее время.

Однако Зеленский отметил, что ее реализация, как и выполнение Минских договоренностей, будет возможна при условии круглосуточного доступа миссии ОБСЕ на все временно оккупированные территорие. А этого пока нет.

Также Зеленский добавил, что разведение сил на новом участке уже "почти согласовано".

Напомним, в конце 2019 года состоялось разведения сил у Золотого Луганской области и в районе Петровского и Богдановки в Донецкой области. Для второго этапа разведения Украина предлагает КПВВ "Гнутово", ж/д мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую.