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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес инсульт летом прошлого года

У его брата Узеира проблемы с сердцем и почками.

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес инсульт летом прошлого года
Теймур Абдуллаев
Фото: islam.in.ua

Осужденный по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском СИЗО инсульт. Об этом сообщила на фейсбуке омбудсман Людмила Денисова со ссылкой на мать крымчанина Диляру Абдуллаеву.

Кроме того, у брата Теймура Узеира, который также является фигурантом дела, проблемы с сердцем и почками.

По словам Денисовой, во время разговора мать заключенных "со слезами на глазах" рассказала подробности о состоянии здоровья сыновей. По ее мнению, их намеренно скрывали администрации пенитенциарных учреждений, подконтрольные Р , чтобы не менять меру пресечения.

"Теймур Абдуллаев перенес летом 2019 года инсульт. Надлежащего лечения он не получил, а это может вызвать рецидив. В Узеира Абдуллаева - серьезные проблемы с сердцем и почками. Все необходимые медицинские справки, подтверждающие эти заболевания, были переданы руководству пенитенциарных учреждений для получения медицинской помощи. Однако, соответствующего лечения Узеиру Абдуллаеву также не было предоставлено", - подчеркнула Денисова.

Напомним, 16 июня пять крымских татар из группы симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет тюрьмы. В частности,Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеир Абдуллаев - 13 лет.

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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