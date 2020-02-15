Нацполиция Крыма открыла дело о захвате Россией рыболовного судна и четырех украинцев в Азовском море

Главное управление Нацполиции в Крыму начало уголовное производство по факту захвата судна с украинцами в Азовском море сотрудниками ФСБ РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

"Следствие установило, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины.

Напомним, ФСБ России в субботу сообщила о задержании в Азовском море "браконьерского судна" с четырьмя гражданами Украины на борту. В ведомстве утверждают, что украинцы незаконно вылавливали рыбу, а также не имели при себе документов, удостоверяющих личности.

В украинском МИД сообщили, что ситуация вокруг задержания украинского рыболовного судна находится на контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и Департамента консульской службы МИД.

Как сообщалось, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.