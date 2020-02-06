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В Канаде с рельсов сошел перевозивший нефть поезд

Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

В Канаде с рельсов сошел перевозивший нефть поезд
Фото: twitter.com/aliciaebridges

В канадской провинции Саскачеван на юге страны с рельсов сошел состав, перевозивший нефть. В результате крушения часть вагонов загорелась, передает телеканал CBC.

Инцидент произошел около 6:00 по местному времени. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало. Причины аварии также неизвестны.

Агентство общественной безопасности Саскачевана сообщило, что к полудню по местному времени сошел с рельсов 31 вагон, 12 - горели.

Полиция перекрыла близлежащие дороги и эвакуировала жителей находящихся неподалеку населенных пунктов. На месте продолжают работать пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб.

Сообщается, что в декабре другой поезд слил 1,5 миллиона литров сырой нефти после того, как сошел с рельсов в том же районе - в 10 километрах от сегодняшнего крушения.

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