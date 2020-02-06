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Китайское издание опровергло информацию о смерти врача, который первым предупредил об угрозе коронавируса

Ли Вэнлиань находится в критическом состоянии.

Китайское издание опровергло информацию о смерти врача, который первым предупредил об угрозе коронавируса
Фото: twitter.com

Китайский таблоид сообщил, а потом опроверг информацию о смерти врача Ли Вэнлианя, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился.

"Ли Вэнлиань в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщается, его сердце перестало биться в 21:30 (по местному времени, - ред.). Затем он получил лечение с помощью ЭКМО (оксигенация экстракорпоральной мембраны)", - говорится в сообщении.

ВВС сообщает, что Ли Вэнлиань работал офтальмологом в одной из больниц Уханя. Еще в декабре 2019 года он заметил семь случаев неизвестного ему заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.

30 декабря он предупредил своих коллег в групповом чате. Через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка.

В полиции тогда заявили, что под следствием за "распространение слухов" находятся восемь человек.

В конце января, когда вспышка вируса уже была в разгаре, Ли Вэнлиань опубликовал скан подписанного им документа в Weibo, китайском аналоге "Твиттера", и рассказал, что заражен сам.

Власти принесли врачу извинения. Однако от вируса ему излечиться не удалось. В четверг СМИ сообщили о его смерти. Государственная газета "Женьминь Жибао" назвала в "Твиттере" смерть медика национальной трагедией.

Ли Вэнлианю было 34 года. Большинство скончавшихся от коронавируса - люди в возрасте 60 лет или старше, либо люди с ослабленной предыдущими заболеваниями иммунной системой. Некоторые медики выделяли их в группу риска.

Были ли у доктора Ли другие заболевания, неизвестно, но он далеко не самый молодой среди заразившихся коронавирусом.

В четверг государственные СМИ сообщили, что заболевание диагностировано у новорожденного, мать которого была заражена. Передалась ли болезнь ребенку в утробе или уже после рождения, неизвестно.

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