В Иерусалиме произошел теракт, пострадали 12 солдат

Один из них находится в тяжелом состоянии.

Фото: 112.ua

Иерусалиме неизвестный въехал в группу израильских солдат, которые шли по тротуару. Автомобиль на большой скорости сбил их, после чего скрылся, пишет The Jerusalem Post . Полиция расследует происшествие как теракт.

Были ранены 12 военных, один из них, двадцатилетний юноша, в тяжелом состоянии. Остальные получили легкие травмы и были госпитализированы в госпиталь.

"Один из раненых находился в критическом состоянии, после операции его состояние стабилизировалось, но пока нельзя говорить, что ему ничего не угрожает. Еще четверых выпишут сегодня", – сообщил доктор Алон Шварц, начальник травматологического отделения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя нападение, заявил, что "террор не сокрушит нас, мы победим". Президент Реувен Ривлин сообщил, что с терроризмом будут бороться без компромиссов.

Напомним, 2 февраля на юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Нападавший ранил нескольких человек, после чего был застрелен. Происшествие расследуется как теракт.