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В Иерусалиме произошел теракт, пострадали 12 солдат

Один из них находится в тяжелом состоянии.  

Фото: 112.ua
В Иерусалиме неизвестный въехал в группу израильских солдат, которые шли по тротуару. Автомобиль на большой скорости сбил их, после чего скрылся, пишет The Jerusalem Post. Полиция расследует происшествие как теракт. 

Были ранены 12 военных, один из них, двадцатилетний юноша, в тяжелом состоянии. Остальные получили легкие травмы и были госпитализированы в госпиталь. 

"Один из раненых находился в критическом состоянии, после операции его состояние стабилизировалось, но пока нельзя говорить, что ему ничего не угрожает. Еще четверых выпишут сегодня", – сообщил доктор Алон Шварц, начальник травматологического отделения. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя нападение, заявил, что "террор не сокрушит нас, мы победим". Президент Реувен Ривлин сообщил, что с терроризмом будут бороться без компромиссов. 

Напомним, 2 февраля на юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Нападавший ранил нескольких человек, после чего был застрелен. Происшествие расследуется как теракт.   

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