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Скорый поезд "Рахов - Харьков" насмерть сбил подростка в Ивано-Франковске (обновлено)

14-летний мальчик погиб под колесами поезда на станции Угринов на окраине города.

Скорый поезд "Рахов - Харьков" насмерть сбил подростка в Ивано-Франковске (обновлено)
Фото: wikipedia.org

В Ивано-Франковске вечером 3 февраля скорый поезд №15 сообщением "Рахов - Харьков" смертельно травмировал мужчину.

Как сообщил корреспондент LB.ua, ЧП произошло в 19.36. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работает полиция.

Поезд до сих пор стоит на станции Ивано-Франковск.

Обновление. Под поездом "Харьков-Рахов" вечером 3 февраля на станции Угринов, что на окраине Ивано-Франковска, погиб 14-летний мальчик.

Об этом сообщает местное издание Галка.

По информации издания, в тот же вечер в патрульную полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении 14-летнего сына. Впоследствии стало известно, что погибшим является именно этот подросток. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, 31 декабря на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением " Харьков-Лозовая" сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

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