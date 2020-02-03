Епифаний рассказал о давлении РПЦ на другие поместные церкви из-за Украины

"Действия, которые продолжают осуществляться со стороны РПЦ, не несут в своей основе любви".

Киевский митрополит Епифаний рассказал, что Русская православная церковь пытается помешать признанию Православной церкви Украины и оказывает давление на другие поместные церкви.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации.

"Что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", - сказал Епифаний.

"Те действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют. Мы верим, что наши соседи в дальнейшем не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами справимся", - добавил митрополит.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими церковь Украины могут признать в Румынии, Болгарии, Грузии или на Кипре.