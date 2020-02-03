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С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано семь обстрелов: три раза неподалеку Павлополя; в районе Опытного; дважды возле Авдеевки; вблизи Песков.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским и в районе  Орехово.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики ранили двоих украинских военных, еще один получил боевое поражение.

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