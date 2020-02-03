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За сутки на Донбассе ранили двоих украинских военных, еще один получил боевое поражение

Огонь открывался 12 раз. 

За сутки на Донбассе ранили двоих украинских военных, еще один получил боевое поражение
Фото: uazmi.org

За 2 февраля в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные силы 12 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Ранены двое украинских военных, еще один получил боевое поражение, заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Два обстрела из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов произошли возле Песков; рядом с Лебединским противник сделал девять выстрелов из противотанкового гранатомета, также открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Васильевкой огонь велся из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Четыре раза режим тишины нарушался возле Луганского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 34 мины, также стреляли из разных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два обстрела возле Крымского – 25 мин из миномета 82 мм, применяли вооружение БМП, автоматические гранатометы крупнокалиберные пулеметы; рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм; неподалеку н.п. Гладосово – из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного оружия", – сообщили в Минобороны.

Напомним, 31 января в результате обстрела боевиков у Новотошковского Луганской области погибла военный медик

Старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия – Король) погибла от сквозного осколочного ранения в грудную клетку, когда несла лекарство больному бойцу.

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