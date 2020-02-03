В Киеве в этом году было около 3,3 тыс. обращений про домашнее насилие

Больше всего обращений было в Дарницком районе.

В январе 2020 года в Киеве поступило в полицию и соц. службы около 3,3 тыс. обращений относительно домашнего насилия. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

"Согласно сводной информации от полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами, за прошлый месяц зафиксировано 3 336 обращений относительно домашнего насилия. Больше всего обращений поступило в Дарницком районе (305), меньше всего - в Печерском (18)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение этого периода, Киевский городской центр по работе с женщинами получил 315 обращений по поводу домашнего насилия, из них от женщин поступило 300, а от мужчин - 15.

Также в Киеве зафиксировано 36 случаев домашнего насилия над детьми, 6 обидчиков направлены на прохождение коррекционных программ. За этот же период полиция зафиксировала 1 689 обращений относительно домашнего насилия, из которых подтвердился 1 171.

Правоохранители вынесли 351 срочное предписание, запрещающее обидчику приближаться к пострадавшему или находиться в одном месте на срок до 10 суток. Также составлено 479 протоколов в отношении обидчиков.

Напомним, в ноябре 2019 года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. 33-летнего мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

В октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.