Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие

Мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

Киевская местная прокуратура № 5 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126-1 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в фейсбуке.

Отмечается, что мужчина "преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой". Это происходило в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

До этого, с января по октябрь 2019 года, он девять раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие (ст.173-2 КУоАП), однако это не повлияло на его поведение по отношению к жене.

По результатам судебного рассмотрения районный суд Киева приговорил подозреваемого к трем месяцам тюрьмы. Он был взят под стражу в зале суда.

Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие.

Напомним, в октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.