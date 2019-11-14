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Под Киевом "в поддержку Курдистана" сожгли две вышки lifecell

Злоумышленники объяснили это протестом против действий президента Турции в Сирии.

Под Киевом "в поддержку Курдистана" сожгли две вышки lifecell
Фото: Скриншот видео

В Загальцах и Песковке Киевской области подожгли две вышки оператора мобильной связи lifecell. Видеоролик поджога был опубликован на Telegram-канале "Боец анархист".

Злоумышленники назвали его "актом солидарности с борьбой Курдистана", а вышки оператора - "легитимной целью для саботажа". По их словам, это стало ответом на военную операцию Турции в Сирии. 

"В ночь с 10 на 11 ноября мы уничтожили две вышки сотовой связи lifecell в районе деревни Загальцы и посёлка Песковка Киевской области. Lifecell полностью принадлежит компании Turkcell, крупнейшему мобильному оператору турецкого государства. Как крупный корпоративный налогоплательщик, Turkcell выступает косвенным спонсором агрессии режима [президента Турции] Эрдогана", - заявили радикалы.

Неизвестные радикалы подожгли вышки lifecell
Фото: Скриншот видео
Неизвестные радикалы подожгли вышки lifecell

На опубликованном видео видно, как неизвестный поджигает вышки, а на фоне в это время играет курдская песня.

Представители оператора в комментарии theБабель сообщили, что выведение из строя вышек перебоев в связи не вызвало, но нанесло материальный ущерб. 

Ранее в Киеве под посольством Турции состоялась акция против военной операции, которую турецкие войска начали в Сирии. Протестующие принесли с собой плакаты, на которых говорилось о "молчаливом согласии мира" на вторжение в Сирийский Курдистан (Рожава) и 800 ИГИЛовцах, сбежавших из сирийских тюрем, разбомбленных турецкими войсками.

Напомним, 9 октября Турецкая армия начала военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название "Родник мира". 

9 ноября Эрдоган заявил, что Турция готова полностью вывести армию из Сирии только после вывода войск из региона остальными странами.





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