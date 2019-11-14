За сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минске договоренности минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и второго стрелкового оружия.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов: у Невельского - из автоматических гранатометов; неподалеку Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано 11 обстрелов: вблизи Хутора Вильного - из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе Зайцево - из минометов калибра 120-мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумел - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в течение дня среды, 13 ноября, боевики девять раз открывали огонь на Донбассе.