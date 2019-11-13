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Суд досрочно освободил бизнесмена, осужденного за организацию "убийства" Бабченко

Суд решил освободить Бориса Германа по состоянию здоровья.

Суд досрочно освободил бизнесмена, осужденного за организацию "убийства" Бабченко
Осужденный за организацию покушения Борис Герман
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд досрочно освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, осужденного за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Апелляционный суд в среду удовлетворил жалобу Германа о досрочном освобождении. Суд решил освободить Германа по состоянию здоровья. Прокуратура была против такого решения.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Ирпенский суд отказал в досрочном освобождении Германа.

Напомним, 29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы.

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