В Днепропетровской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

В Павлограде Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала антиукраинского интернет-агитатора. Об этос сообщила пресс-служба СБУ.

Пропагандист периодически ездил в Россию по частным делам и во время очередной поездки он был завербован спецслужбами государства-агрессора.

По заданию этих спецслужб он распространял материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины через запрещенные в стране соцсети.

Во время обыска в доме пропагандиста обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность.

Также мужчина планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания пропагандист получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником "Министерства госбезопасности" террористической группировки "ДНР".

В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ст. 110 уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в начале февраля СБУ задержала экс-боевика ДНР, который 6 лет был в розыске. житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов.