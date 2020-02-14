Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Днепропетровской области задержали антиукраинского интернет-агитатора

Мужчина распространял в интернете материалы в интересах спецслужб РФ.

В Днепропетровской области задержали антиукраинского интернет-агитатора
Фото: СБУ

В Павлограде Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала антиукраинского интернет-агитатора. Об этос сообщила пресс-служба СБУ.

Пропагандист периодически ездил в Россию по частным делам и во время очередной поездки он был завербован спецслужбами государства-агрессора.

По заданию этих спецслужб он распространял материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины через запрещенные в стране соцсети.

Во время обыска в доме пропагандиста обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность.

Также мужчина планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания пропагандист получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником "Министерства госбезопасности" террористической группировки "ДНР".

В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ст. 110 уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в начале февраля СБУ задержала экс-боевика ДНР, который 6 лет был в розыске. житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также