Как число смертей на дорогах приблизить к нулю?

В прошлом году на дорогах Киева погибло 139 человек, а в столице Норвегии — всего один мужчина. Житель Осло въехал на своей машине в забор. В столице Финляндии впервые не погиб ни один пешеход на дорогах. В общем прошлом году в Хельсинки было зафиксировано три смертельных случая: двое погибших были мотоциклистами, еще один человек умер за рулем автомобиля. Практически нулевая смертность на норвежских и финских дорогах – результат организации движения на принципах международного проекта Vision Zero.

Фото: Максим Торпан

Основная причина смертей на дорогах — скорость

Vision Zero определили граничные показатели выживаемости. Пешеход способен выжить после удара машиной, движущейся со скоростью 30 км/ч. Если в городе требуется более высокая скорость, следует отделять пешеходные переходы от дорожного движения.

При боковых ударах выживание водителя и пассажиров в хорошо сконструированном автомобиле определили на скорости до 50 км/ч. Поэтому рекомендуется снизить движение до 50 км/ч на пересечении дорог, где возможен боковой удар между автомобилями.

Выживание людей в машине при фронтальных ударах возможно при движении со скоростью до 70 км/ч. На дорогах с возможным лобовым ударом между автомобилями, включая сельские дороги, рекомендуется ограничение скорости 70 км/ч. И только там, где дорожные барьеры предотвращает лобовые и боковые удары, допустимо ехать быстрее.

Этих ограничений придерживаются в ЕС, частично в США. В наших Правилах дорожного движения предусмотрено ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах. Но, к сожалению, в Киеве эту норму не соблюдают. А 20 ноября 2019 года Центр организации дорожного движения сообщил об убийственном превышении скорости на Столичном шоссе. День, 14:32, туман, а автомобиль мчался со скоростью 288 км/ч. В 2016 году самое большое количество аварий было по проспекту Победы, где не было ни одного светофора, из-за чего водители постоянно превышали разрешенную скорость.

Меньше скорость – меньше пробок

Гренобль был первым французским городом, где максимальная разрешенная скорость была снижена до 30 км/ч на всей территории. И водители, и власти опасались больших потерь во времени перемещения по городу. Но практика показала, что для преодоления километра городской улицы со скоростью 30 км/ч водителю из Гренобля нужно всего на 18 секунд больше, чем при поездке со скоростью 50 км/ч. А на расстояние 20 км водитель тратит всего на 6 минут больше.

В городских условиях чем больше разгон, тем меньше общая эффективность движения. Это связано, в первую очередь, с существованием перекрёстков, во вторую, – с неравномерностью движения автомобилей. Всегда кто-то едет быстрее, кто-то медленнее, кому-то надо повернуть, кому-то притормозить. У вас нет возможности ездить по киевским улицам без остановки со скоростью 110 км/ч, даже если убрать с улиц всех пешеходов и все светофоры. Кроме того, при езде 50 км/ч по киевским дорогам водитель попадает в так называемый «зеленый коридор», когда машина без остановок проезжает по очереди все светофоры на зеленый свет.

Пропускная способность улиц не прямо пропорциональна скорости. Зато она очень зависит от помех на дороге, в том числе аварий. А чем ниже скорость, тем меньше аварий. Как ни удивительно, но исследования показывают, чем больше предсказуемости на дорогах, тем меньше п робок, все едут равномерно, общая скорость потока – выше.

Дизайн улицы успокаивает борзых водителей

Философия Vision Zero не обвиняет водителей за превышение скорости, не делает ставку на человеческую сознательность. Наоборот, учитывает, что человеку свойственно ошибаться. Но ошибки не должны никого травмировать или убивать. Поэтому предлагают грамотно обустраивать дорожную инфраструктуру, которая обязывает водителей снижать скорость. Это приподнятые пешеходные переходы, искусственные искривления проезжей части, пешеходные островки, сужение проезжей части у перекрёстков, круговое движение, видеонаблюдение и т.п.

Концепция предусматривает не только приостановить водителей. Но и создавать условия, чтобы человек вовсе отказался от машины. Пересел в общественный транспорт, на велосипед или ходил пешком, что полезно для здоровья. Ведь чем меньше машин на дорогах, тем легче сократить количество летальных аварий.

Поэтому в городах, где обустраивают дорожную инфраструктуру за принципами Vision Zero, сокращают количество и ширину автомобильных рядов на дороге, выделяя отдельные полосы под автобусы и велосипеды, создают пешеходные зоны.

В Киеве ширина дорожной полосы такая же, как и на магистралях 3,75 м. При такой ширине, водитель чувствует себя комфортно и разгоняется. Когда на мосту Патона, уменьшили ширину полосы, то и средняя скорость движения тоже упала. Для сравнения в Польше ширина городских полос — 2,5-3 м, в Германии — 2,75-3,25 м.

В Нью-Йорке дороги проектировали для скоростного режима 60 миль/ч (96,5 км/ч). Поэтому внедрение принципов Vision Zero тут сопровождается сильным сопротивлением со стороны горожан. Скорость удалось снизить только возле школ и в некоторых жилых кварталах до 20 миль/ч (32 км/ч). Главным преобразованием города считается бульвар Квинс. Раньше 12-полосную дорогу называли «бульваром смерти». В 1997 году при пересечении бульвара погибло 18 пешеходов. Тут снизили скорость, часть проезжей части отдали под выделенные дороги для автобусов и велосипедов, появились наземные переходы с островками безопасности. Теперь это место, где люди с удовольствием ходят пешком и ездят на велосипедах. Смертность на бульваре Квинс сводится практически к нулю.

В 2018 году в Виннице на 15 нерегулируемых пешеходных переходах обустроили островки безопасности. Они сокращают избыточную ширину автомобильных полос. Водитель снижает скорость, чтобы аккуратно проехать, не паркуется на переходе. Пешеход меньше времени находиться на проезжей части, не попадает под колеса автомобиля из смежной полосы, когда обзор закрывал первый автомобиль. Островки разводят транспортные потоки и делают невозможным лобовое столкновение транспорта. Даже в случае наезда бордюр островка частично гасит скорость автомобиля. Такое нехитрое решение снизило на 69% аварийность с пострадавшими.

В Киеве преобразования на дорогах больше связаны с борьбой с припаркованными машинами на отдельных улицах в центре города. На ситуацию по количеству погибших на дорогах эти меры никак не влияют.