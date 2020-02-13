Россия собирает на внеочередное заседание Совет безопасности ООН. Тема - выполнение Минских соглашений. Пока Киев молчит, Москва атакует. Весь мир, вероятно, снова услышит, что Украина не выполняет договоренности. Видимо, на сей раз Кремль вспомнит о парижском коммюнике: новых точках для разведения, о прекращении огня, новых КПП... А также о формуле Штайнмайера» и о законе об особом статусе.

Это уже вторая атака российского МИД. И она закономерна. Вообще складывается впечатление, что нас целенаправленно толкают на скорое принятие всех решений. Подобное означает только одно - Москве важно успеть провести местные выборы на Донбассе уже этой осенью. За ними - полное переформатирование власти. И для этого Россия применит все своё давление, в том числе на международной арене.