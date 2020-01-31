Кличко рассказал о "схеме", которая поможет быстрее передвигаться по Киеву

В Киеве есть 49 маршрутов "зеленой волны" и при нужной скорости водители смогут там "поймать" все зеленые светофоры.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о "схеме" с помощью которой можно быстрее передвигаться по Киеву, экономя время и топливо. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

"А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет", отметил Кличко.

По его словам, чтобы попасть в эту "зеленую волну", нужно соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час.

"Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%", - отметил мэр.

КГГА также опубликовала полный перечень маршрутов "зеленой волны".

Напомним, в конце декабря МВД инициировало снижение порога превышения скорости, которое не наказывается штрафом, с 20 км/час до 10 км/час.

Сейчас разрешенная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/час, на большинстве загородных дорог - 90 км/час или 110 км/час (для легковых автомобилей). Ответственность за превышение скорости наступает, когда оно достигает 20 км/час; размер штрафа - 255 гривен. Если превышение больше, чем на 50 км/час, размер штрафа повышается до 510 гривен.