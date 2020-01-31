Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
ПАСЕ, которой больше нет
ПАСЕ, которой больше нет
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Одесской области

Обращений от граждан в ГосЧС не поступало.

В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Одесской области
Фото: 24.kz

В горах Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), который распространился на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Обращений от граждан в ГосЧС не поступало.

Напомним, ранее, 25 января, в провинции Элязыг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также