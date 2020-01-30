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В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)

На фото изображен некий Олег Катющенко. 

Фото: kiev.informator.ua
В нескольких районах Киева на билбордах появились вывески с фотографией некого Олега Катющенко и слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер".

Их заметили возле станции метро Житомирская, на улице Палладина, Гришко и на Окружной, передает "Информатор".

Спустя несколько часов после появления этого билборда на проспекте Победы его демонтировали коммунальщики. 

Фото: kiev.informator.ua

"Та же ситуация случилась и на улице Гришко возле станции метро "Позняки". Туда приехали правоохранители, журналисты, муниципальная охрана и воины АТО. Все был в шоке, увидев такую рекламу и предполагали, что эта провокация, а Олег Катющенко, которого также упомянули на билборде, перешел кому-то дорогу. В 00:40 от этой рекламы не осталось ни следа. Но чьих это рук дело, ни правоохранители, ни коммунальщики нам не сообщили", - добавили журналисты.

Обновление. На странице КГГА в Facebook сообщили, что всего в столице повесили девять таких билбородов. Их расклейка была самовольной, все плакаты сняли.

"Операторы внешней рекламы не давали согласия на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский. 

Фото: kiev.informator.ua

Обновление. Начальник управления по вопросам рекламы в КГГА Александр Смирнов сообщил на  фейсбуке, что в настоящее время уже обнаружено и убрано 17 постеров на 10-ти билбордах:

  1. на ул. Гришко, 1/2, одна сторона;
  2. у метро Житомирская, две стороны;
  3. на ул. Кольцевая, две стороны;
  4. еще один двухсторонний билборд на Кольцевой;
  5. на ул. Зодчих, обойный рынок, две стороны;
  6. на ул. Дегтяревская поворот на Лагерную, две стороны;
  7. еще один двухсторонний билборд на Дегтяревской у перекрестка с ул. Шамрыло;
  8. на Столичном шоссе, две стороны;
  9. на ул. Юрия Гагарина, 2/15, одна сторона;
  10. на ул. Братиславская, 13, одна сторона.

"Мы организовали ночную инспекцию, чтобы моментально выявлять провокационные сюжеты. За это хочу поблагодарить каждого сотрудника, который вместо сна и отдыха делал все возможное ради порядка. Такое оперативное решение было бы невозможнім без нашей общественности, которая вовремя сообщала о месте проблемы. Спасибо и всем коллегам, коммунальным службам и правоохранителям, которые нам помогали в этой ситуации", - отметил Смирнов.

Обновление. Нацполиция сообщила о задержании трех подозреваемых в расклеивании пророссийских билбордов.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - сказано в сообщении. Мужчины были доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения билбордов начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время предвыборной президентской кампании в Украине появились новые билборды в стилистике предвыборной агитации штаба Порошенко. На бордах изображен человек, очень похожий на Порошенко, и надпись "Кінець". В Избирательном штабе заявили, что не имеют к этому отношения. В Нацполиции обещали снять эти рекламные щиты, так как они были размещены с нарушением законодательства.

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