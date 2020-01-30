В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
ГлавнаяОбществоЖизнь

Харьковские террористы после обмена в ОРДЛО обжаловали пожизненные приговоры

В декабре прошлого года их отпустили для обмена пленными с "ЛДНР".

Харьковские террористы после обмена в ОРДЛО обжаловали пожизненные приговоры
Фото: mediaport.ua

Трое приговоренных к пожизненному заключению по делу о теракте, который произошел возле Дворца Спорта в Харькове в 2015 году, подали апелляционные жалобы и требуют отмены приговора.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката одного из осужденных (Владимира Дворникова) Игоря Нагорного.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", - сказал Нагорный.

По его словам, аналогичные заявления также подала защита Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Каким образом осужденные, находящиеся на неподконтрольной Украине территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

Напомним, теракт в Харькове произошел 22 февраля 2015 года. Тогда в результате взрыва радиоуправляемой мины погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

В конце прошлого года, 28 декабря, троих обвиняемых по делу о теракте (Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова) приговорили к пожизненному заключению. Позже их отпустили для обмена пленными между Украиной и "ЛДНР", который состоялся 29 декабря прошлого года по формуле "123 на 76".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram

Читайте также