Харьковские террористы после обмена в ОРДЛО обжаловали пожизненные приговоры

В декабре прошлого года их отпустили для обмена пленными с "ЛДНР".

Трое приговоренных к пожизненному заключению по делу о теракте, который произошел возле Дворца Спорта в Харькове в 2015 году, подали апелляционные жалобы и требуют отмены приговора.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката одного из осужденных (Владимира Дворникова) Игоря Нагорного.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", - сказал Нагорный.

По его словам, аналогичные заявления также подала защита Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Каким образом осужденные, находящиеся на неподконтрольной Украине территории, будут присутствовать на судебных заседаниях, адвокат не уточнил.

Напомним, теракт в Харькове произошел 22 февраля 2015 года. Тогда в результате взрыва радиоуправляемой мины погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

В конце прошлого года, 28 декабря, троих обвиняемых по делу о теракте (Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова) приговорили к пожизненному заключению. Позже их отпустили для обмена пленными между Украиной и "ЛДНР", который состоялся 29 декабря прошлого года по формуле "123 на 76".