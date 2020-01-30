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Из-за долгов жители 16-ти населенных пунктов могут остаться без тепла с 1 февраля

Общая задолженность, которую нужно погасить, составляет 406 млн грн.

Из-за долгов жители 16-ти населенных пунктов могут остаться без тепла с 1 февраля
Фото: cit.ua

С 1 февраля в Украине могут отключить отопление жителям 16-ти населенных пунктов из-за задолженности 18-ти областных теплокоммунэнерго. Об этом сказано в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Общая задолженность, которую тепловикам нужно погасить, составляет 406 млн грн.

"Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - отметили в компании.

Сегодня, 30 января крайний срок, когда предприятия-должники могут погасить задолженность. Если этого не сучиться, то Нафтогаз не сможет поставлять газ для отопления.

В таком случае проблемы с отоплением могут возникнуть в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Калуше, в поселке Счастье Луганской области, Старобельске, Полтаве, Сумах, Харькове и в других населенных пунктах.

Фото: naftogaz

Напомним, недавно "Нафтогаз" рассчитал цену на газ по новой методике Кабмина. Согласно ей, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 4,65 грн за кубометр. Таким образом отменяется предварительная гарантированная правительством цена.

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