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Коболев пообещал, что украинцам вернут переплату за купленный газ

В январе 2020 цена газа для населения составит 4,65 грн за кубометр.

Коболев пообещал, что украинцам вернут переплату за купленный газ
Фото: Макс Левин

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после снижения оптовой цены газа в январе, переплату за купленный газ компания вернет клиентам после завершения отопительного сезона.

Он пояснил, что новая методика расчета цены для защищенных потребителей теперь учитывает результаты торгов на крупнейшей европейской бирже TTF.

"Этот механизм будет действовать до конца отопительного сезона - вместо квартальной гарантированной цены и ранее утвержденной месячной цены на январь. Новая цена на январь оказалась ниже цены газового запаса. Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения отопительного сезона", - написал Коболев в фейсбуке.

По его словам, производителям тепла теперь необходимо оперативно подписать с "Нафтогазом" дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной ценой в январе.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" рассчитал цену на газ по новой методике Кабмина. В январе 2020 цена газа для населения составит 4,65 грн за кубометр. Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

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