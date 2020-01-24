Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - написал министр.

Как сообщалось, цена на газ для населения в январе 2020 на 12% меньше, чем в январе прошлого года.

Ранее Кабинет министров ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией.