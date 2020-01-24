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Нацбанк выпустил памятную монету "Год Крысы"

Она войдет в оборот 27 января, номинал - 5 гривен.

Нацбанк выпустил памятную монету "Год Крысы"
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета изготовлена из нейзильбера, ее масса - 16,54 г, диаметр - 35 мм, тираж - 50 тыс. штук.

На аверсе размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись "Украина"; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 знаков восточного календаря, в центре - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года. Под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева полукругом надпись полукругом 5 гривен.

Фото: old.bank.gov.ua

На реверсе монеты изображена свернувшаяся клубочком крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки, цветки, плоды, ветки.

Напомним, монеты номиналом 5 гривен вошли в обращение с 20 декабря прошлого года.

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