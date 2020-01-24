Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Монета изготовлена из нейзильбера, ее масса - 16,54 г, диаметр - 35 мм, тираж - 50 тыс. штук.
На аверсе размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись "Украина"; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 знаков восточного календаря, в центре - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года. Под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева полукругом надпись полукругом 5 гривен.
На реверсе монеты изображена свернувшаяся клубочком крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки, цветки, плоды, ветки.
Напомним, монеты номиналом 5 гривен вошли в обращение с 20 декабря прошлого года.