Она войдет в оборот 27 января, номинал - 5 гривен.

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета изготовлена из нейзильбера, ее масса - 16,54 г, диаметр - 35 мм, тираж - 50 тыс. штук.

На аверсе размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись "Украина"; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 знаков восточного календаря, в центре - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года. Под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева полукругом надпись полукругом 5 гривен.

Фото: old.bank.gov.ua

На реверсе монеты изображена свернувшаяся клубочком крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки, цветки, плоды, ветки.

Напомним, монеты номиналом 5 гривен вошли в обращение с 20 декабря прошлого года.