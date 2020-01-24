Кабмин одобрил постановление о кредитах 5-7-9% для малого бизнеса (обновлено)

Кабинет министров Украины поддержал постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля этого года.

Эта программа поддержки микро-и малого бизнеса позволит получать до 1,5 млн гривен доступного кредита под 5, 7 или 9 процентов для создания или расширения своего бизнеса. Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

"Правительство определило механизм использования бюджетных средств в границах деятельности Фонда развития предпринимательства. Реализация программы "Доступные кредиты" предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов", – говорится в сообщении.

Обновлено. На сайте Кабинета министров пояснили, что реализация этой программы предусматривает два ряда инструментов удешевления и доступности кредитов.

Первый – удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5,7 и 9% годовых кредитов в национальной валюте (дополнительно оплачивается комиссия банков 0,5-1%). Процент зависит от типа бизнеса:

5% годовых – если выручка до 25 млн гривен и создаются как минимум два рабочих места на протяжении первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн.

"При этом для ММП (микро- и малых предпринимателей.– Ред.), которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка понижается на 0,5 процентных пунктов (но ставка не может ниже 5%)", – сообщили в Кабмине.

Второй инструмент – предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро- и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата по гарантии составляет 0,5% размера кредита).

По предварительной оценке, около 50 000 заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете на 2020 года" относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства".

Фонд развития предпринимательства будет предоставлять помощь в виде компенсации процентной ставки до уровня 5,7 и 9% годовых по кредитам в гривне.