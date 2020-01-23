DW: экс-глава "Нафтогаза" Бакай был посредником при продаже ИСД россиянам в 2009 году

Совладельцы корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута и Олег Мкртчан получили $2,7 млрд от ее продажи россиянам в конце 2009 года, но $225 млн они уплатили за посредничество Игорю Бакаю.

Об этом пишет DW со ссылкой на судебные материалы лондонского суда.

Сергей Тарута вместе со своим партнером Виталием Гайдуком создал ИСД в процессе приватизации в 1990 годы. Впоследствии к ним присоединился третий партнер - россиянин Олег Мкртчан.

В 2009 году Тарута и Мкртчан выкупили у Гайдука его пакет в 33,8% за $750 млн, а через считанные недели продали его россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей. В результате российские инвесторы, связанные с ВЭБ, получили контрольный пакет 50% + 2 акции ИСД.

Цена продажи ИСД составила $2,7 млрд. То есть за вычетом денег, уплаченных Гайдуку, Тарута и Мкртчан получили по $1 млрд за 8%, которые продал каждый из них.

Гайдук спустя годы узнал об этом, и в 2016 году подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана $1 млрд компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии.

Посредником при продаже ИСД, как оказалось в ходе судебных разбирательств, тогда был бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай. Он получил небывало высокую комиссию объемом в 8,2% от суммы продажи актива, или $225 млн.

Посреднический гонорар должен был быть выплачен на счета офшорной компании в Белизе. Согласно конфиденциальному меморандуму, посредник должен был найти покупателя на контрольный пакет акций ИСД и обеспечить в случае необходимости кредитное финансирование транзакции.

Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве, вплоть до кремлевских кабинетов. Эти контакты он наладил благодаря газовому бизнесу и впоследствии на работе во главе государственной украинской компании "Нафтогаз". Уже 15 лет предприниматель живет в России, где он в свое время скрылся от уголовного преследования на родине и получил гражданство.

В переговорах о будущем ИСД кроме Игоря Бакая тогда участвовал и кум Владимира Путина, ныне депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД, который не был реализован.

Сейчас холдинг, по словам Таруты, де-факто банкрот. С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в неподконтрольной правительству части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю.

При этом Тарута по прежнему контролирует блокирующий пакет акций.