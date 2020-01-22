Одесскую трассу между Белой Церковью и Ставищем будет ремонтировать турецкая фирма Onur

Фото: facebook.com / САД в Киевской области

Турецкая компания Onur 20 января выиграла тендер на капитальный ремонт около 40 км трассы М-05 Киев - Одесса между Белой Церковью и Ставищем.

Об этом говорится на сайте "Укравтодора".

Контракт разбит на три лота:

лот 1: км 87+442 - км 98+400 (участок начинается со съезда на Белую Церковь, пересекает Рось и заканчивается возле села Быкова Гребля);

лот 2: км 98+400 - км 113+400 (участок начинается возле Быковой Гребли и заканчивается на границе Белоцерковского и Ставищенского районов);

лот 3: км 113+400 - км 128+028 (участок начинается на границе Белоцерковского и Ставищенского районов и заканчивается вблизи Ставище).

Ремонт предусматривает дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы.

Тендер проводился в рамках проектов с Европейским банком реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. работает на рынке с 2004 года. Проводит работы по строительству и реконструкции в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане.

Напомним, автодорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является частью международного транспортного европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис. Это единственный в Украине коридор категории 1-Б по всей протяженности дороги.

Интенсивность движения на М-05 составляет от 10 до 48,5 тысяч автомобилей в сутки в Киевской области, в Черкасской области - от 10 до 16 тысяч автомобилей в сутки, в Одесской области - от 10 до 40 тысяч автомобилей в сутки.