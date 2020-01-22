Фонд госимущества получил 305 госпредприятий на приватизацию

Сейчас предприятия готовят к аукциону.

Для дальнейшей приватизации Фонд госимущества получил 305 государственных предприятий из 530 переданных Кабмином. Об этом на фейсбуке сообщило Министерство развития экономики со ссылкой на заместителя министра экономики Тараса Высоцкого.

"305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации", - сказано в сообщении.

Приватизация этих предприятий была темой разговора во время селекторного совещания с руководителями аграрных государственных предприятий заместителя министра экономики Тараса Высоцкого совместно с представителями Фонда госимущества.

Участники совещания обсудили текущую деятельность предприятий, их инвентаризацию и подготовку предприятий к аукциону на приватизацию.

"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут их деятельность сделать эффективной. Задача Фонда госимущества - подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах", - отметил Высоцкий.

Напомним, 15 января Кабмин показал проект нового списка предприятий, не подлежащих приватизации. В список вошли, например, "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Укроборонпром" с входящими в него предприятиями, "Укрхимтрансаммиак", Администрация морских портов, ВостГОК, ГП "Документ", полиграфкомбинат "Украина", многие театры и пр.