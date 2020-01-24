Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. гривен попадут под финмониторинг

Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. гривен будут попадать под финансовый мониторинг.

Об этом в интервью "MC Today" рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму больше 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов. Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу", - сказала она.

Эта норма появилась в новом законе о предотвращении отмывании денег, который вступит в силу 28 апреля 2020 года.

Госфинмониторинг не сможет заблокировать саму операцию, но у него будет возможность блокировать кошельки и затем изымать незаконные криптоактивы.

"Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут", - пояснила Маркарова.

По его словам, внесение криптовалют (виртуальных активов) в закон о финмониторинге - это первый шаг в их легализации на территории Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года в Раду внесли законопроект о легализации криптовалюты.