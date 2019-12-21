Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»

Украина, Россия и ЕС подписали протокольное соглашение об основных принципах работы сторон по газовому транзитному контракту. Согласно документу, в течение пяти лет РФ будет поставлять газ через украинскую территорию на Юг и Центр Европы. Стороны отказались от исковых требований, однако Москва всё же возвращает Киеву три миллиарда долларов, которые ей присудил выплатить Стокгольмский арбитраж. При этом именно Киев спас «Газпром» от банкротства. О том, чего ждать дальше рассказывает LB.ua.

Европейцы надавили на РФ

В преддверии переговоров в Берлине украинская и европейская стороны предоставили РФ дополнительные стимулы, позволившие той согласиться на подписание контракта.

Так, 18 декабря предприятие “Уктрансгаза”, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), и румынская Transgaz заключили договор по транспортировке газа из Южной Европы в украинском направлении. Затем 20 декабря аналогичный по характеру договор о транзите с Запада на Восток был заключен ОГТСУ и компанией FGSZ (Венгрия). Эти договора открыли путь к расширению транзита газа с Запада на Восток Украины с Центрально-Европейского и Трансбалканского направлений, в частности с Турции, Ближнего Востока и Передней Азии.

Раскупорка румынского и венгерского направлений создали угрозу ранее традиционному и когда-то эксклюзивному российскому направлению транзита через Украину с Востока на Запад нашей страны. Эти шаги Брюсселя, Бухареста, Будапешта и Киева предопределили успех трехсторонних Берлинских газовых переговоров для двух сторон, украинской и европейской.

21 декабря глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил прессе количественные принципы будущего контракта на транзит между ОГТСУ и российской монополией “Газпром”. Этот договор предполагается заключить сроком на 5 лет с возможностью автоматической пролонгации на 10 лет. Согласно Берлинским принципам, договор должен нести обязательство российской стороны в объеме поставки для транзита в 2020 году 65 млрд. куб м и с 2021 по 2024 годы по 40 млрд. куб м.

Фото: kmu.gov.ua

«Газпром» уже не может диктовать условия

Транзит через Украину достиг максимального уровня в 2011 году, когда он составлял 104 млрд куб м. Затем, с началом подготовки Украиной первого реверсного договора с немецкой RWE Trading&Supplies, который запустил транзит по новому направлению Запад-Восток Украины, РФ сократила поставки для транзита Восток-Запад. Они упали до 86 млрд куб в 2013 году, и до 62 млрд куб м. в 2014 году.

Обвал транзита был произведен за счет обходящих Украину трубопроводов Blue Stream (РФ-восточная Турция), ЯЗЕ (РФ-Белоруссия-Польша) и North Stream 1 (РФ-Германия). Транзит 2015-17 годов составлял 67, 92 и 83 млрд куб м., соответственно. Затем он вырос в 2019 году до более 90 млрд куб м.

На фоне этих цифр параметр Берлинского протокола о принципе минимальной транзитной поставки в 65-40 млрд куб м выглядит уступкой Украины и ЕС, но эта видимость ложная.

Объемы транзита Восток-Запад могут сокращаться, в то время как транзит Запад/Юг на восток Украины может расти. Это соотношение зависит от ценовой конъюнктуры на многочисленных приграничных входах-выходах украинской ГТС, которых с учетом оккупированных украинских территорий всего 27.

В предыдущие годы невозможно было достичь оптимального баланса на двух направлениях, поскольку оспоренный Стокгольмским Арбитражем контракт 2009-2019 годов давал «Газпрому» монопольное право на транзитное использование украинской ГТС. По сути, прокачку Запад-Восток этот договор категорически запрещал, как и все предыдущие украино-российские газовые соглашения.

Как следует из комментариев нынешнего Берлинского соглашения о принципах, этого дискриминационного условия уже никогда не будет, ибо оно категорически не отвечает законодательству ЕС. Следовательно, даже если “Газпром” наполнит в 2020-24 годы украинские линии транзита по минимуму 65-40 млрд куб. м., трагедии не будет.

У Украины с мощностями прокачки и хранения более 100 млрд куб м в год будут все возможности продавать иностранным поставщикам остающийся объем не востребованных услуг в размере 35-60 млрд куб м в год для того, чтобы те качали по направлению Запад/Юг-Восток Украины. Все будет зависеть от соотношения цен в разных точках входа ГТС. А также от качества работы отраслевых менеджеров, точнее, от жесткости требований к ним со стороны украинского государства.

Фото: EPA/UPG

Киев спасает Газпром

Окончательные количественные и тарифные параметры нового транзитного соглашения станут известны только после заключения контракта. В оптимистической части официальных комментариев звучат заверения, что документ должен быть подписан уже до Нового года. Пессимисты вроде главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева указывают, что это возможно не менее, чем через месяц.

За время, оставшееся до подписания и обнародования контракта, станет известна главная его цифра - доходы Украины от будущего транзита. Пока нет ни контракта, ни приложений к нему можно исходить только из существующих тарифных параметров украинской стороны, которые подлежат контрактному согласованию с РФ.

Так вот, согласно этим самым согласованным параметрам, транзитный тариф Украины на транзит российского газа в 2019 году составлял $2,61/тыс. куб. м по 100 км. По обнародованной в октябре 2019 года новой методика расчета тарифа на транзит «Нафтогаз Украины» посчитал, что в 2020-2024 годы при условии бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей, тариф составит $3,21/тыс. куб. м по 100 км.

Но пока все эти цифры не закреплены контрактом, они остаются виртуальной величиной. Поэтому единственный реальный итог Берлинского соглашения - подсчет баланса обмена уступками.

К примеру, украинская сторона отказалась от начисления Газпрому штрафа АМКУ на сумму $6 млрд. Российская сторона в свою очередь согласилась гасить деньгами (а не газом) обозначенный Стокгольмским арбитражем долг Украине на сумму более $3 млрд.

Фото: EPA/UPG Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Если бы всё пошло по обратному сценарию - распределению потребителям «бесплатного» государственного газа, полученного «по Стокгольму», Украина столкнулась бы с огромными коррупционными рисками. Москва таким образом хотела дать рычаги управления потоками отдельным людям в Киеве. Однако, как было указано, такой сценарий был отвергнут в ходе переговоров в Берлине.

Еще одним итогом переговоров в Берлине стало условное вмешательство Брюсселя и Киева в клановые разборки в РФ. Так, существовал вполне трагичный сценарий для компании «Газпром» в случае блокирования Украиной транзитного соглашения. Если бы этого не произошло российского газового гиганта ждало бы банкротство и дробление. Финансовые показатели российской монополии могли рухнуть из-за исков стран Южной и Восточной Европы в связи с прекращением поставок газа.

Выиграть от такого удара по монополии должны были три других ведущих российских производителя природного газа – «Роснефть», «Новатэк» и «Лукойл». Они пока еще не имеют права самостоятельного трубопроводного экспорта и передают все свои ресурсы предприятия «Газпромэкспорт» и полусотне его офшорных компаний в Европе.

С такой точки зрения, транзитный и прочие кризисы РФ с Украиной являются для этих компаний, особенно для «Роснефти», супервыгодной и окупаемой затеей. Но в Киеве и Брюсселе добивать «Газпром» не решились. И, следовательно, решили помочь отдельным группам в Кремле в противодействии другим московским кланам.