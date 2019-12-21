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Трамп учредил космические войска США

Образцы военной формы и символы новых войск представят в ближайшее время.

Трамп учредил космические войска США
Трамп основал космические войска США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил, передает телеканал CNN.

"Командующим новых войск назначен генерал Джон Реймонд. В его подчинении находятся 16 тысяч военнослужащих и гражданских", - говорится в сообщении.

Это первый случай создания нового рода войск с 1947 года, когда появились военно-воздушные силы США. Ранее космические войска находились в подчинении ВВС.

По словам представителя ВВС США, в космические силы перейдут от пяти до шести тысяч сотрудников из 16 тысяч. Это совсем немного по сравнению с остальными родами войск. К примеру, ВВС насчитывают 300 тысяч человек. В подразделениях самого малочисленного рода войск, морской пехоты, служат около 180 тысяч человек.

Предполагается, что космические войска разместятся на шести базах. Четыре места для них уже предложены: две в штате Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.

На работу космических подразделений выделили $40 миллионов. Хотя Пентагон запрашивал $72,4 миллиона.

Ожидается, что в ближайшее время публике представят образцы военной формы, символы и песни новых войск.

Пентагон уже много лет предупреждает о том, что космос становится сферой, из-за контроля над которой могут развернуться военные действия, – так же, как земля, воздух и море.

Ранее глава разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие для военных действий в космическом пространствев ближайшем будущем.

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