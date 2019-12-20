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Сейм Польши принял судебную реформу

Проведение судебной реформы в Польше может спровоцировать ее выход из ЕС.

Сейм Польши принял судебную реформу
Фото: EPA/UPG

Сейм Польши принял поправки к законам о структуре судов общей юрисдикции и Верховном суде. Поправки поддержали 233 депутата, 205 – проголосовали против, 10 воздержались, передает Польское радио.

Согласно сообщению, принятые поправки расширяют, в частности, полномочия дисциплинарного представителя судов общей юрисдикции и Чрезвычайной контрольной палаты Верховного суда по части урегулирования дел в случаях оспаривания статуса судьи или его полномочий вершить правосудие.

Поправками также предусмотрено введение дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут препятствовать или существенно осложнять функционирование судебной системы, включая оспаривание эффективности назначения судьи.

Ранее в Верховном суде республики предупреждали, что проведение судебной реформы в Польше может спровоцировать ее выход из Европейского Союза. Это обусловлено противоречиями в предложенном законопроекте и законодательстве ЕС.

Верховный суд негативно оценил предложенные изменения, заявив, что они несут угрозу независимости судебной системы и приведут к уходы из профессии судей, которые имею иные взгляды, чем у правящего большинства.

Напомним, в декабре 2019 правящая партия "Право и справедливость" внесла в польский парламент поправки в закон о судах и Верховном суде. Они позволяют увольнять судей за участие в политической деятельности или действия, которые могут нанести ущерб системе правосудия. Если документ примут, судей смогут штрафовать или отстранять от должности. 

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