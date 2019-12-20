98-летний супруг королевы Елизаветы попал в больницу

Букингемский дворец заверяет, что это просто "мера предосторожности".

Супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа утром 20 декабря положили в больницу. В Букингемском дворце заверяют, что 98-летний принц пройдет обследование в связи с проблемами со здоровьем, которые были диагностированы у него ранее.

В заявлении дворца говорится, что принц Филипп отправился в лондонскую больницу короля Эдварда VII по совету его личного врача.

Ожидается, что супруг королевы проведет в больнице несколько дней, передает ВВС.

Супруг королевы приехал в больницу из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Королева Елизавета в пятницу, наоборот, приехала в Сандрингем из Лондона. Накануне она презентовала в новоизбранном парламенте программу правительства Бориса Джонсона.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп отошел от публичной жизни в августе 2017 года. До этого он в течение нескольких десятилетий помогал королеве, а также исполнял собственные отдельные обязанности члена королевской семьи, которые в основном заключаются в поддержке благотворительных фондов и разных организаций и участии в различных церемониях.

После августа 2017 года принц Филипп появлялся на публике только вместе с королевой и другими членами королевской семьи на таких мероприятиях как, например, праздничные богослужения в церкви.

В апреле 2018 года герцог перенес операцию на бедре. В январе 2019 - попал в автомобильную аварию, после чего ему запретили садится за руль.