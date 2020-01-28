Двое военных на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток.

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березового - из гранатометов различных систем.

Шесть обстрелов произошло в районе ответственности группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины, при этом они стреляли в районе разведения войск. Потерь с украинской стороны не было.