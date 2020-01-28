Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
ГлавнаяОбществоВойна

Двое военных на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток.

Двое военных на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березового - из гранатометов различных систем.

Шесть обстрелов произошло в районе ответственности группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины, при этом они стреляли в районе разведения войск. Потерь с украинской стороны не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также