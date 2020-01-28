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Экспертиза подтвердила, что "минеру" моста Метро в Киеве необходимо лечение

Прокуратура направит в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Экспертиза подтвердила, что "минеру" моста Метро в Киеве необходимо лечение
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование против бывшего военнослужащего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро.

Об этом "Українським Новинам" сообщила спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Также прокуратура открыла материалы дела стороне защиты.

Максимец также  сообщила, что в ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство о применении к Бельку принудительных мер медицинского характера. По ее словам, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что подозреваемому необходимо лечение.

Напомним, 18 сентября Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания правоохранители сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, а инцидент переквалифицировали в хулиганство - у Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону. 

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

20 января суд поместил Белько в психиатрическую больницу до окончания досудебного расследования. Ранее суд продлил его арест до 16 февраля.

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