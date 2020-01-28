На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников.

Фото: facebook.com/assol.fund/

Об этом сообщили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/assol.fund/

По данным AIS, это, вероятно, судно-рефрижератор под флагом Багам - Vessel Name: GREEN BRAZIL (IMO: 9045792).

Сейчас корабль находится в панамском порту Бальбоа.

"Информация о моряке: Масленников Евгений Владимирович, 14.10.1983 г.р., рост 183, вес 78, небольшой шрам на волосистой части головы", - добавили в организации.

В свою очередь "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и предоставляет правовую поддержку родственникам.

Как сообщалось, в ноябре украинский моряк погиб во время шторма в Кельтском море.