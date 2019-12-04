Грузовой корабль с 14 украинцами на борту 4 декабря потерпел крушение в Эгейском море.

Фото: http://maritimebulletin.net

Согласно информации Maritime buletin, судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос, из-за чего произошло смещение груза. В результате судно потеряло управление, получило крен и начало тонуть.

Украинцы, которые находятся на борту New Leo, подали сигнал SOS команде береговой охраны. Те прислали в акваторию два катера, два вертолета, собственные корабли. На место ЧП также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.

Фото: http://maritimebulletin.net

Шторм на море в регионе достигает 8 баллов по шкале Бофорта.