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В Эгейском море потерпело крушение судно с украинцами

Грузовой корабль попал в шторм возле Греции.

Грузовой корабль с 14 украинцами на борту 4 декабря потерпел крушение в Эгейском море.

Фото: http://maritimebulletin.net

Согласно информации Maritime buletin, судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос, из-за чего произошло смещение груза. В результате судно потеряло управление, получило крен и начало тонуть.

Украинцы, которые находятся на борту New Leo, подали сигнал SOS команде береговой охраны. Те прислали в акваторию два катера, два вертолета, собственные корабли. На место ЧП также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.

Фото: http://maritimebulletin.net

Шторм на море в регионе достигает 8 баллов по шкале Бофорта.

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