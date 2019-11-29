Прокуратура Будапешта просит 9 лет тюрьмы для украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае

64-летнего одессита обвиняют в неосторожности при управлении речным судном, повлекшей массовую гибель людей, и неоказании помощи пассажирам.

Венгерская прокуратура 28 ноября выдвинула официальное обвинение 64-летнему украинскому капитану круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, в неосторожности при управлении речным судном, повлекшей массовую гибель людей, и неоказании помощи пассажирам.

На суде сторона обвинения потребует для украинского капитана 9 лет лишения свободы и запрет управлять водными судами на такое же время, сообщает Радио Свобода.

В выводах следователей прокуратуры шестого и седьмого районов венгерской столицы говорится, что украинский капитан течение некоторого времени не концентрировал внимание на управлении судном, приблизившись на опасное расстояние к соседнему прогулочному катеру "Русалка".

В обвинении также утверждается, что "Викинг" не подал необходимый при обгоне радио- и звуковой сигнал. Кроме того, обвиняемый не выполнил своих обязанностей по оказанию помощи утопающим, утверждают венгерские следователи. Это обвинение ранее отрицал адвокат капитана Габор Тоут.

Как следует из материалов следствия, одессит Юрий Ц. работал в Дунайском пароходстве с 1975 года. В ранге капитана речных судов он служит с 1989 года. С 2000 года нанимается в одном из частных пароходств Швейцарии.

29 мая на Дунае столкнулись швейцарское круизное судно Viking Sigyn и малый прогулочный катер "Русалка". От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Всего на борту катера было 35 человек (венгры - капитан и матрос, и 33 пассажира, граждане Южной Кореи), спаслись лишь семеро.

В ходе поисковых работ найдены тела 26 взрослых и 6-летнего ребенка. Среди них был венгерский капитан и матрос затонувшего судна. Один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.