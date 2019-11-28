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Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию

Украинская организация впервые получила разрешение на переработку батареек в ЕС.

Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию
Фото: energefficiency.in.ua

Украинская организация "Батарейки, сдавайтесь" 20 тонн батареек отправит на переработку в Румыниию. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба у себя в твиттере.

"Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию. Реформа системы отходов по европейским стандартам - это шаг на пути к ЕС", - подчеркнул министр.

На фейсбуке самой организации уточнили, что батарейки отправятся на завод GreenWEEE, который находится возле города Бузау. Завод перерабатывает батарейки с 2011 года, а работает с 2007 года и в целом занимается переработкой старой электронной техники.

Для отправки первой партии собранных батареек на переработку необходимо сопроводительное письмо от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и согласование со стороны правительства Румынии. Ожидается, что оно будет получено в течение двух-трех недель.

Напомним, в Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и перерабатывать батарейки.

Экс-министр экологии Остап Семерак сообщал, что реализация Национальной стратегии управления отходами до 2030 года предусматривает принятие отдельного закона "Об утилизации батареек" и закона "Об утилизации бытовой и радиоэлектронной аппаратуры".

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