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Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Депутаты попросили главу Еврокомиссии к 2030 году включить цель сокращения парниковых газов на 55% в единое европейское экологическое соглашение.

Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Сегодня, 28 ноября в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете". В поддержку документа проголосовали 429 депутатов, против высказались 225 депутата, 19 парламентариев воздержались. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Данная мера была принята в преддверии 25-й конференции по изменению климата (COP25), которая состоится со 2 по 13 декабря в Испании.

Законодатели рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем инициативы полностью соответствовали цели Парижского соглашения - не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.

В отдельной резолюции Европарламент призвал ЕС как можно скорее обозначить свою стратегию по достижению климатической нейтральности. Не позднее 2050 года она должна быть обозначена в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кроме того, депутаты попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к 2030 году включить цель сокращения парниковых газов на 55% в будущее единое европейское экологическое соглашение, которое новая комиссия обещала выработать в течение своего мандата.

Ранее фон дер Ляйен сообщала о намерении Брюсселя в течение следующих 10 лет выделить на защиту климата 1 трлн евро. В бюджете ЕС на 2020 год на эти цели запланированы 589,6 млн евро - на 5,6 процента больше, чем годом ранее.

Напомним, в сентябре в ООН предупредили о возможном затоплении мегаполисов. "Даже если человечеству удастся не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой, из-за повышения уровня океана 280 миллионов человек могут лишиться своих домов", - отмечалось в сообщении.

Эксперты полагают, что в будущем почти полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (31% его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43%).

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