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На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения

Это касается перемещения детей и ввоза товаров. 

На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
Фото: dpsu.gov.ua

На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения гражданам с детьми. Теперь для этого достаточно иметь только свидетельство о рождении, а не загранпаспорт. 

Также упростилась процедура перемещения товаров через КПВВ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо

"Устранено такое определение, как ручная кладь. КПВВ убрать невозможно, но упростить жизнь нашим людям реально и мы постоянно над этим работаем", - заверил Сивохо.

На странице Операции Объединенных сил в Facebook обнародовали полный перечень правил въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также выезда из них.

"Въезд и выезд лиц и транспортных средств, а также перемещении товаров осуществляется исключительно через определенные контрольные пункты. Их количество и местоположение определяется решением Командира Объединенных сил", - уточнили в штабе.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства нужно предъявить любой документ, определенный ст. 15 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физического лица.

Украинцы въехать на временно оккупированную территорию могут при наличии паспорта гражданина Украины, загранпаспорта или временного удостоверения гражданина Украины, а также на основании разрешения физлица.

Дети до 14 лет могут въехать в сопровождении взрослого, с загранпаспортом или со свидетельством о рождении. Детям от 14 до 16 лет нужен загран или украинский паспорт, и также взрослый сопроводитель. 

Нотариально-заверенное согласие на перемещение от второго из родителей или усыновителей не требуется, если ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении того же лица, с которым выезжал. Детям от 14 до 16 лет, которые учатся на контролированной украинской властью территории, можно перемещаться без взрослых, если у них есть справка из учебного заведения.

Граждане, которые выезжали на не оккупированную территорию с целью оформления документов, могут вернуться со справкой, выданной территориальным органом или подразделением ГФС. 

Напомним, в октябре Госпогранслужба сообщила о новых правилах пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

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