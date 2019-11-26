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Европарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицы

Объем поставок будет увеличен на 50 тысяч тонн.

Европарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицы
Фото: vipavlenkoff,Depositphotos

Европейский парламент во вторник ратифицировал соглашение об увеличении квоты на беспошлинный ввоз мяса птицы в ЕС для украинских экспортеров.

Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Соглашение о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации "Украина - ЕС" об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы было подписано 30 июля.

Согласно изменениям годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет увеличена на 50 тысяч тонн.

В 2019 году она составила 18 400 тысяч тонн, в 2020 году увеличивалась 19 200 тысяч тонн. Теперь благодаря соглашению квота достигнет 69 200 тысяч тонн.

Финальный объем квоты по итогам 2021 года достигнет 70 тысяч тонн. 

Соглашение подлежит ратификации в парламентах обеих сторон. Верховная Рада пока что этого не сделала.

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