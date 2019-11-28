Обвиняемый в смертельном наезде на героя Небесной сотни Сергея Дидыча снова пришел в суд без паспорта

Леонид Бибик, обвиняемый в том, что он 18 февраля 2014 года сбил насмерть героя Небесной сотни Сергея Дидыча, явился в суд снова без паспорта. Заседание перенесли на полтора месяца. Об этом LB.ua сообщил прокурор по делу Татьяна Сергеева.

Прокурор вторично хотела подать ходатайство о смене меры пресечения свободы на содержание под стражей, но судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец снова отклонил его, так как личность Бибика не представлялось возможным установить - у него снова не было паспорта. Заседание перенесли на 13 января 2020 года.

“Суд дал обвиняемому время для восстановления документов, - поясняет Татьяна Сергеева. - Если он 13 января придет и не предоставит паспорт или не явится на судебное заседание, я инициирую процесс объявления его в розыск. В его интересах восстановить документы”.

По словам прокурора, на протяжении всего 2018 года до момента задержания Бибик скрывался, с ним неоднократно пытались связаться следователи - по телефону и письменно, отправляли повестки в Новые Петровцы, где он зарегистрирован. Сам Бибик сообщил суду в июле, что не знал ни о расследовании, ни о заседаниях, и повесток не получал.

Впервые Бибик явился в суд 30 июля этого года только после того, как был задержан полицией - на судебное заседание он не являлся самостоятельно. 26 июля полиция задержала Бибика в Одесской области. В тот же день его доставили в Печерский суд, но по причине занятости судьи заседание назначили 30 июля, и Бибик ждал заседания, по его словам, ночуя в полиции и еще 2 дня у друзей.

На заседании в июле Бибик сообщил, что его паспорт утерян. Суд перенес заседание на сентябрь. Судья Олег Белоцерковец тогда отклонил ходатайство прокурора Сергеевой о взятии обвиняемого под стражу, мотивируя тем, что не имеет права ужесточать меру пресечения человеку без подтверждения личности в суде. После этого Бибик еще раз явился на процесс, а после него три раза не появлялся на судебные заседания.

Напомним также, что суд над Леонидом Бибиком длился с 2015 по 2016 год, он попал под амнистию. Однако решение об амнистии в силу не вступило – по жалобе потерпевших Апелляционный суд отменил его и вернул дело в суд первой инстанции.

18 февраля 2014 года около Мариинского парка Леонид Бибик пытался вырваться из окружения силовиков и увидел брошенный с открытыми дверями ГАЗ, решил сесть за руль, прорвать строй ВВ и «Беркута» и выехать на Институтскую. На своем пути в Крепостном переулке он сбил “беркутовца”, который получил перелом ноги, а так же активиста Сергея Дидича – насмерть.