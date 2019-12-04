При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 29 человек пострадали (обновлено)

В Одессе скончалась женщина, пострадавшая в результате масштабного пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

"12:43. Умерла одна из пострадавших", - говорится в сообщении.

Прибывший на место происшествия мэр города Геннадий Труханов сообщил, что связь с еще четверыми людьми, которые могли находиться в здании, отсутствует.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - сказал Труханов.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляют их списки.

Обновление. Пресс-центр ГосЧС сообщает, что по состоянию на 19:40 в результате пожара погиб один человек, пострадало - 26, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГосЧС. Работы по эвакуации людей закончены. Ликвидация пожара продолжается.

Начальник отдела по организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одессы Алла Колеева сообщила, что двое из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также уточнена информация относительно погибшей. Ею оказалась не преподавательница колледжа 1976 года рождения, а 17-летняя студентка колледжа. Она была госпитализирована в больницу как неизвестная.

Тело опознали ее родственники, данные студентки не сообщаются, передают Українські новини.

Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р., пишет Думская.

Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Всего нет информации о местонахождении семи человек. Кроме биологов, пропали трое учащихся и два преподавателя колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

В связи с пожаром в колледже 5 и 6 декабря объявлены в Одессе траурными днями.

Обновление 22:56. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время пожара в Одесском колледже один человек погиб, 29 человек пострадали. Спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Об этом сообщается на официальной странице Нацполиции Украины в фейсбуке.

"По состоянию на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар. Сначала спасатели говорили, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 площадь пожара выросла до 2000 кв. метров. Также сообщалось об угрозе обрушения конструкций и распространения огня.